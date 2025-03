En Arriba Mi Gente, el asesinato de Paul Flores “Russo” es evidencia de que hay una crisis de seguridad en el Perú. La agrupación “Armonía 10” a la que pertenecía “Russo” ya había denunciado ser víctima de extorsionadores el diciembre del 2024, cuando su bus fue BALEADO.

Ante el lamentable hecho, Juan José Santiváñez defendió su labor a la cabeza del Ministerio del Interior. “A mí no me entregaron una papa caliente, me entregaron una papa quemada. La policía no tenía nada. Han pasado 10 meses y hoy tenemos más de 3 mil vehículos nuevos”, señaló.

Además, aseguró que la Policía Nacional sí combate la delincuencia y que no se opone a presentarse en el Congreso. “Estamos trabajando todos los días en detener a las bandas criminales. Yo he puesto mi cargo siempre a disposición de la señora presidenta. Estoy en la disposición de ir al congreso a explicar este trabajo”, afirmó.

Estas declaraciones fueron firmemente descartadas por los conductores de Arriba Mi Gente, que no ocultaron su molestia ante la poca autocrítica del discurso. “No hay sangre en la cara para enfrentar a la población y decir: Me equivoqué, no di la talla”, lamentó Fernando Díaz.

