En Arriba Mi Gente, el corresponsal Julián Rivera conversó con Christian y Andy Yaipén, dos de los integrantes de la agrupación Grupo 5, que asistieron al velorio del fallecido cantante Paul Flores “Russo” cuando sicarios arremetieron contra el bus donde viajaba junto a su agrupación.

“Es muy difícil ver a nuestro colega en un ataúd por simplemente salir a trabajar como todos los peruanos. Salir a trabajar ahora es no saber si es que llegamos vivos a nuestras casas. Es muy triste lo que estamos pasando”, señaló Christian Yaipén.

Además, se criticó medidas desde el Gobierno como el Estado de Emergencia. “Deben hacer algo rápido. No hacer propuestas populistas como sacar a los militares, no sirve de nada porque dentro de las casas están extorsionando gente. El Estado de Emergencia no funciona para nada”, denunciaron.

El grupo musical también recordó haber sido extorsionado y verse obligado a dar conciertos con francotiradores y guardaespaldas. “Pónganse las pilas, estamos hartos. Hace dos años y medio nos metieron una bomba, ¿quién nos apoyó? Nadie”, lamentaron los artistas.

