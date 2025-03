En “Arriba Mi Gente”, se mostró un archivo de Latina en el que una joven Tula Rodríguez compartía con el público una noticia especial: “Hace dos semanas yo tuve que faltar. Hace tres años, recuerdo que me dijeron que no podía ser mamá, pero les quiero contar que voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo”, decía emocionada en aquel entonces.

Al ver esas imágenes, Tula reaccionó con nostalgia: “Qué bonito, no me arrepiento de nada, mi hija ya tiene 16 años”. Además, comentó que tuvo una conversación muy reciente con su amiga Mariella Zanetti: “Justo hoy la miraba y le decía que estamos haciendo un buen trabajo con nuestras hijas”.

Sobre la educación de Valentina, Tula comentó: “He tratado de que sea un buen ser humano, ella sabe todo de mí y la verdad de lo que se cuenta y lo que es”. Respecto al futuro de su hija, confesó: “Me da miedo, pero creo que le estoy dando una buena semilla. Equivocarse no es malo, pero lo más importante es resarcirse”.

¿Te gustaría saber más sobre Tula Rodríguez? No te pierdas “Arriba Mi Gente” para más declaraciones.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR