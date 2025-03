En “Arriba Mi Gente”, Tula Rodríguez compartió cómo fue su primer encuentro con Javier Carmona. “Fue en la preventa, vine, llegué tarde y me dijo que había llegado tarde y yo le dije: ‘Disculpe, señor’”, recordó en una entrevista pasada con Jaime Bayly.

Aunque no recuerda cuál fue su primera canción juntos, Tula confesó con emoción: “Hicimos click… ahora estoy muy sensible, pero sin temor a equivocarme, yo creo que sí he conocido al amor de mi vida. Te puedo asegurar que conocí el amor de verdad”.

Entre lágrimas, agregó: “Me volvería a casar con él y que él sea el padre de Valentina es un amor para mí”. Además, expresó su tristeza al recordar un momento importante: “Hoy recordé que será el último primer día de colegio de mi hija y ojalá hubiese estado”.

Finalmente, Tula reveló que aún siente un gran vínculo con su esposo: “Creo que no me podré volver a enamorar a menos que vea a mi hija encaminada. No hay día que no se hable de él en mi casa”.

