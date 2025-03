En Arriba Mi Gente, se recibió el testimonio de la (ahora) expareja de Enrique Navarro Cacho Sousa, alcalde de Pimentel. Según las imágenes compartidas en redes sociales, la víctima habría intentado impedir que Navarro partiera en su camioneta, rodeándolo. Pese a sus esfuerzos, el alcalde arrancó el vehículo y la dejó tirada en el suelo.

La teoría de una supuesta infidelidad empezó a viralizarse, pero la víctima negó esta posibilidad. “Realmente, estoy devastada. Me siento muy mal, estoy viviendo un informe. Mi vida cambió de un momento a otro como cuando casi me atropella”, señala la afectada.

Exreina de belleza arrastrada por alcalde de Pimentel SE PRONUNCIA:

Además, aclara que su verdadero objetivo era retener a Navarro para tranquilizarlo y evitar que sea expuesto al ser una figura pública, pero no tuvo éxito. “Él estaba en un estado iracundo, irreconocible. Yo no lo he agredido a él y lo sabe muy bien. Yo imagino que carga con varias cosas en su vida y que, para mala suerte, estoy yo en ese momento”, lamenta la víctima.

Entre sollozos, la exreina de belleza pide que el alcalde de Pimentel se pronuncie sobre los hechos. “Tú lo sabes, Enrique y debes salir a hablar”, lo reprendió. “Mi error fue enamorarme de esta persona y no sabes cómo me arrepiento en el alma de eso”, confesó la expareja de Navarro.

No sería la primera vez que ambos involucrados discuten. “En medio de una relación de idas y venidas, no era la primera vez que terminaba esta relación amorosa que duró aproximadamente un año”, informa Solange Vásquez, corresponsal de Chiclayo.

