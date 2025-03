Un hecho indignante causó alarma en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque). Cámaras de seguridad captaron al alcalde del distrito de Pimentel, Enrique Navarro Cacho Sousa, siendo perseguido por la ex reina de belleza Fiorella Ramírez. En medio del forcejeo, la mujer intenta -según se aprecia en las imágenes- detener al burgomaestre de huir en su auto y este avanza con su camioneta, arrastrando en el camino a la mujer.

La corresponsal de “Arriba mi Gente” en Chiclayo, Solange Vásquez, dio más detalles de cómo va el caso. “Las imágenes se han viralizado. Según el acta, ella no quiere denunciar, no quiere pasar el médico legista ni la pericia psicológica. En el sistema de la Policía dice lo contrario de las cámaras de seguridad, que desconocidos atacaron a ambos. A través de sus redes sociales, el Ministerior Público ha dispuesto el plazo de 24 horas para que la comisaría del norte actúe los oficios y de cuenta de cómo va su investigación. La señora Fiorella no quiere denunciar. ¿Por qué? No sabemos“, añadió.

