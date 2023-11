Giancarlo Granda apuesta todo por Mónica Torres en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’: “Es mi caballo ganador”  

Santi Lesmes hizo de las suyas en la conferencia de prensa de ‘El Gran Chef Famosos’. El español tuvo la oportunidad de conversar con algunos competidores de esta nueva temporada. Uno de ellos fue Giancarlo Granda, quien estaba acompañado del popular ‘Remy’ de “Ratatoulle”.

El ‘Flaco’ comenzó diciendo que no sabe si contará con la presencia de la ‘ratita’ a lo largo de la competencia. Aseguró que todavía está aprueba, pues en los últimos episodios no se comportó del todo bien. Por ello, evaluará esa opción. “Lo he traído hoy día para ver cómo se porta y si sigue portándose bien, lo seguimos trayendo”, explicó el comentarista deportivo.

El presentador de “Arriba Mi Gente” aprovechó la ocasión y le consultó a Giancarlo por el competidor/a que sería de temer en esta temporada. El periodista deportivo no lo pensó dos veces y sin dudar mencionó a Mónica Torres. “Es mi caballo ganador”, agregó el ‘Flaco’ Granda.

