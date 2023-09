Fans de Olga Tañón denuncian que productora no devuelve dinero de entradas

Después de cambiarse tres veces la fecha, el concierto de la cantante puertorriqueña Olga Tañón en Perú fue cancelado por la productora. Los fanáticos de la artista denuncian al productor Paulo Cesar Miranda Muñoz por no devolver el dinero de las entradas.

Un grupo de fanáticos de Olga Tañón acudió a las autoridades para denunciar a los responsables de la estafa. En primera instancia, el concierto se realizaría en noviembre del año pasado, y fue postergado para este 2023 cuando finalmente fue cancelado definitivamente.

Emperatriz Nava, una de las afectadas, aseguró a “Arriba mi Gente” que la página Bnuepass, donde se adquirieron las entradas para el concierto, ya no existe. Además, en estos meses, no han recibido ninguna respuesta por parte de la productora.

Carlos Ostos, otra de las víctimas de esta estafa, se comunicó EN VIVO con “Arriba mi Gente” para dar detalles sobre este caso. “No es justo que un artista confíe con una productora y le quede mal. Muchos pensarán que es culpa de ella. He tenido contacto directo con su esposo y él me dice que ellos perdieron 28 mil dólares porque tuvieron que pagar hospedaje y más”, enfatizó. “Cuando llegaron acá, les dicen que no tienen dinero para cancelarles”, agregó el afectado.

¿Quieres ver el informe completo de “Arriba mi Gente”? Dale ‘play’ al video ubicado en la parte superior para conocer todos los detalles del caso.