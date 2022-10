Conviviente de Gabriela Sevilla revela que recibió un informe de embarazo falsificado

Arriba mi Gente tuvo acceso a la declaración policial de Ramiro Gálvez, el conviviente de Gabriela Sevilla, quien afirmó que nunca le mostró su historia clínica y que recibió un informe de embarazo falsificado.

“Nunca me mostró su historia clínica o algún documento de su estado de gestación actual. lo único que me mostró fue un informe emitido por el Dr. Aristóteles Lojas donde indicaba que la fecha de parto era el 8 de agosto de 2022 pero a raíz de este informe nace mi duda ya que la última vez que tuvimos relaciones sexuales fue el 8 de diciembre del año pasado”

#EsNoticiaAhora | Médicos señalan que Gabriela Sevilla está policontusa y sin su bebé #LatinaNoticias pic.twitter.com/FbMq8289OY — Latina Noticias (@Latina_Noticias) October 21, 2022

Luego de recibir esta noticia, Gálvez comenzó a averiguar por su cuenta. El hombre contó que consultó con hasta cinco ginecólogos, inclusive con el Dr. Lojas.

“Hice consultas con cinco ginecólogos incluido el Dr. Lojas y me dijo que el informe que me había dado mi conveniente era falso mostrándome su colegiatura, la cual era muy distinta a la que mi conveniente me había mostrado”

Ramiro también contó que luego de enterarse de esto le reclamó a la madre de Sevilla por lo sucedido en una llamada telefónica, sin embargo, esto solo ocasionó una discusión verbal entre Gabriela, quién se encontraba escuchando todo, y él.

Gabriela Sevilla y su supuesto embarazo

Como se recuerda, la desaparición de Gabriela Sevilla, y su posterior aparición sin su bebé, movilizaron a todo el país. En sus primeras declaraciones frente a cámaras, afirmó que sí estaba embarazada y que tenía todos los papeles de su embarazo en su casa.

#LoÚltimo | Gabriela Sevilla asegura que sí estuvo embarazada pese a que las pruebas del médico legista concluyeron lo contrario. Más información: https://t.co/2NqRdOtjFM pic.twitter.com/S8TEdzKHII — Latina Noticias (@Latina_Noticias) October 21, 2022

Hasta el momento Gabriela no ha respondido ante la Fiscalía y las autoridades han reafirmado que nunca estuvo embarazada. “La joven reportada como desaparecida no presenta signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo; aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes”, se lee en el informe emitido por el Ministerio Público.