Ayudemos a Eythan: Menor con leucemia necesita 25 mil soles para recibir tratamiento en España

El pequeño Eythan de cuatro años fue diagnosticado en agosto del año pasado con Leucemia linfática aguda B. Ahora, su madre Nicoll Miñan pide el apoyo de las personas para que su hijo pueda recibir el tratamiento necesario en Barcelona (España).

La madre de familia comentó a “Arriba mi Gente” que los médicos en Perú le dijeron que ya no hay más tratamiento que le puedan hacer a Eythan en nuestro país. Así que su única esperanza es viajar al país europeo.

“Eythan es un niño con muchas energías y pareciera que no tuviera esta enfermedad (…) Él empezó con fiebre de la nada, dolor de barriga, dolor de pies. Hasta que llegó a no caminar. Llegué al hospital, vieron los resultados del hemograma, y todo parecía bien. A los cinco días, se puso mal, y nos dieron la noticia de que tenía leucemia”, contó Nicoll a “Arriba mi Gente”.

Debido a la atención que requiere el pequeño Eythan, su madre se quedó sin trabajo y es el único sustento de su familia. Por ello recurre a las personas que puedan ayudarla a juntar más de 25 mil soles para los pasajes, bolsa de viaje y estadía en España.

“Su enfermedad está muy avanzada. La urgencia de viajar está porque aquí está en estado paliativo. Nos urge viajar para que no recaiga más de lo debido y se pueda curar en otro país. Ya no hay más que hacer. Se hizo todo lo que se pudo. Intentaron con quimioterapias fuertes, pero no hay más”, mencionó.

Si deseas ayudar a Eythan, puedes hacer una donación a estas cuentas. Cuenta BCP Soles: 192-0618-0047-0-71 / Cuenta Scotiabank: 386-054-4695 / CCI Cuenta Scotiabank: 0093-862-0386-0544-695-42 / Yape: 919574222 / Plin: 960649547

Mira el informe completo de “Arriba mi Gente” dándole clic al video ubicado en la parte superior.