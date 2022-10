Así fue el primer gran concierto de Daddy Yankee en Perú

El público peruano vibró de emoción con el show que Daddy Yankee brindó el pasado martes en Lima. Rodeado por un mar de gente, el máximo exponente de la música urbana en el mundo cumplió con su primera presentación en el estadio Nacional, la cual forma parte de su gira de despedida.

Al pisar el escenario instalado en el coloso de José Díaz, el ‘Cangri’ arrancó su presentación con “Campeón”, éxito de su último disco “Legendaddy”. El espectáculo continuó con “Remix”, “Problema”, “Rompe”, “Machucando”, “Lo que pasó, pasó” y “Rumbatón”.

Con un público desbordado de la emoción por ver a su ídolo, Daddy Yankee siguió con “Ella me levantó”, “Mayor que yo”, “No me dejes solo”, “Tu príncipe”, “Yo voy” y “Despacito”, temas que forman parte de la larga lista de colaboraciones que realizó con diversos artistas y que se volvieron en himnos de la música urbana. Finalmente, no pudo faltar “La gasolina” para coronar una noche mágica en Lima.

Daddy Yankee hizo vibrar al público peruano con sus mejores temas.

¿Cuándo será el segundo concierto de Daddy Yankee en Perú?

Este 19 de octubre, Daddy Yankee se presentará por segunda vez en el Estadio Nacional para despedirse del público peruano como parte de su gira ‘La Última Vuelta World Tour’. Desde muy temprano, los seguidores del cantante puertorriqueño se instalaron a las afueras del recinto con la esperanza de encontrar los mejores lugares para ver de cerca a la estrella del reguetón.

Con más de 30 años en la música, Ramón Luis Ayala Rodríguez, verdadero nombre del cantante urbano, fue quien acuñó la palabra reguetón para describir el nuevo género musical que surgía en Puerto Rico.

Su música mezcla ritmos como el hip hop estadounidense, música caribeña hispana, reggae jamaiquino y rap. Dentro de sus temas más destacados resaltan “La gasolina”, “El mejor de todos los tiempos” y “Somos de calles”, por mencionar algunos.