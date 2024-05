Maju Mantilla regresa a Arriba mi Gente: ¿Qué dijo la conductora?

La querida presentadora y reina de belleza, Maju Mantilla, regresó hoy al programa matutino “Arriba Mi Gente” tras disfrutar de unas merecidas vacaciones la semana pasada.

Con su característica sonrisa y energía contagiosa, Maju compartió cómo pasó sus días libres y cómo celebró el Día de la Madre.

–¿Cómo te sientes de regresar al programa después de unas breves vacaciones?

Yo siempre estoy contenta de regresar al programa porque es un lugar donde me siento feliz y tranquila. Tengo a Santi y Fernando que son increíbles compañeros de trabajo, además que la producción trabaja de manera ardua cada día. Es un equipo tan bonito que sí se extraña.

–¿Qué tal recibiste el Día de la Madre?

La pasé en casa tranquila, porque no quería salir. Preparamos algo rápido en casa,compartimos un rato y aproveché para descansar un poco y por supuesto recibí los abrazos de mi seres queridos.

–¿A cuál de tus dos compañeros extrañaste más?

A los dos los extrañé muchísimo. Para que no se quejen les he traído un regalito de mi viaje, porque luego están hablando por todos los pasillos de Latina que no les he traído nada.

–¿Qué sorpresas hay esta semana en AMG?

Tenemos juegos e invitados ahora más que nunca con el estreno de Pituca Sin Lucas. Siempre estamos dispuestos a brindar la mejor información que todos quieren conocer y por supuesto diversión asegurada.

