Elenco de “Pituca sin Lucas” llega a “Arriba mi Gente” tras exitosa semana de estreno

Los actores de “Pituca sin Lucas”, Gustavo Mayer, Brandon Stieber, Tito Vega y Fernanda Llanos llegaron al set de “Arriba mi Gente” para conversar sobre sobre sus personajes y su experiencia interpretándolos. El elenco habló con la conductora Maju Mantilla tras la semana de estreno de la nueva telenovela familiar de Latina Televisión.

Fernanda Llanos, quien le da vida a Margarita Prieto, contó cómo fue su experiencia al audicionar para estar la novela. “Cuando me avisaron del casting de ‘Pituca sin Lucas’ yo no tenía idea de que era y yo pensé seguro es la segunda temporada de ‘Papá en Apuros’‘”, confesó la actriz. Sin embargo, la joven artista explicó que tiene una gran relación con su personaje. “Desde el minuto uno me encantó Margarita, siento que la comprendo mucho. Y ya la gente está conociendo ambas caras, su cara un poco más celosa y su cara un poco más sensible”, manifestó.

El actor Tito Vega también reveló que dudó en ir al casting para interpretar a Enrí, el mejor amigo de Conchita. “Tenía miedo de entrar en el personaje de Enrí, pero hice una pausa, pensé, para que me está llegando en este momento de mi vida”, declaró. El actor que interpreta a José Antonio Rizo Patrón, Gustavo Mayer, también bromeo con Vega sobre su personaje. “Ahora camina por la calle y habla como Enrí”, manifestó.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.