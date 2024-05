Mascotas pueden viajar en el Metropolitano, tren y corredores ¿cómo hacerlo y qué opinan los usuarios?

Muchos personas se sorprendieron cuando la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un recordatorio para que los usuarios puedan viajar con sus mascotas, aunque con algunas condiciones. La medida incluye el servicio del Metropolitano, los corredores complementarios, los trenes de la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Pero, ¿qué opinan los usuarios?

El reportero Jorge Solari de “Arriba mi Gente” conversó con algunas personas que suelen transportarse en el tren. “Si los centros comerciales ya te pueden hacer entrar con mascotas, ¿por qué no el tren?”, expresó un joven. “No me gustaría que los discriminen. Hay algunas personas que me dicen “no, el perro fuera”. Pero, ¿por qué? Ellos tienen su canil, pero aún así me hacían problema”, comentó una señora.

Aunque la mayoría estuvo de acuerdo, los usuarios también manifestaron ciertos problemas que podrían venir con la medida como el tema de los horarios. “En las mañanas que hay mas afluencia no, es imposible, va lleno el tren”, declaró una señora. “Pero en hora punta… Tendría que medirse el horario más que nada”, aclaró uno de los encuestados.

Sin embargo, algunas personas se mostraron abiertamente en contra. “Con mascota no se puede viajar porque no sabemos que enfermeda dpuede tener o puede morder a otras persona”, opinó un señor. “¿Cómo van a traer animalitos si nosotros estamos con las justas y nos aplastamos?”, cuestionó una encuestada.

¿Cómo puedo viajar con mi mascota de forma segura?

En redes sociales se han compartido fotos de personas viajando con sus mascotas, pero sin cumplir las reglas. Por ello, aquí te traemos los requisitos que debes cumplir para poder viajar sin problemas con tu mascota.

Para mascotas domésticas pequeñas las mochilas deben tener las siguientes medidas: 45 cm. de alta, 35 cm. de ancho y 20 cm. de profundidad. En caso la mascota sea más grande, también están permitidos los transportadores de 62 cm. de alto, 52 cm. de ancho y 30 cm. de profundidad. Horarios: Los transportadores más pequeños pueden viajar en cualquier momento del día de lunes a domingo. Las mascotas más grandes solo pueden ser trasladadas todos los días, pero solo de 10 am. a 5 pm.

Los transportadores más pequeños pueden viajar en cualquier momento del día de lunes a domingo. Las mascotas más grandes solo pueden ser trasladadas todos los días, pero solo de 10 am. a 5 pm. Metropolitano: En este servicio el horario sugerido para el traslado de las mascotas es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Las medidas máximas permitidas varían un poco, pues son de 60 cm de alto, 40 de ancho y 30 de profundidad.

En el caso de las personas con discapacidad visual, estas pueden viajar con su pero guía sin restricciones amparados en la ley 29839.

