Vecinos de San Martín de Porres denuncian que viven sin pista desde hace 30 años

Los vecinos de San Martín de Porres llevan tres décadas viviendo un tramo de aproximadamente kilómetro y medio sin asfaltado. Las familias de la zona se reunieron para protestar y exigir una solución a la municipalidad distrital y a la Municipalidad de Lima Metropolitana.

TE PUEDE INTERESAR | Vecinos de San Juan de Miraflores reclaman a las autoridades por barristas que dejaron heridos a dos jóvenes

El reportero Rob Reyna de “Arriba mi Gente” llegó hasta la vía de trocha, a solo unos metros del cruce de la avenida Canta Callao con Carlos Izaguirre, para conversar con los vecinos, quienes se encontraban protestando. Los residentes reclaman que el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, les prometió asfaltar la zona, pero que debían esperar a que se finalice con el expediente técnico. “Estamos reclamando la culminación del expediente técnico. Ya es año y nueve meses que se inicio con la firma y hasta ahora no concluye”, declaró uno de los vecinos.

La polvareda que se levanta fue otro de los reclamos de las familias de la zona. “Esto para nosotros es un foco infeccioso porque se levanta polvo contaminado y afecta la salud de personas”, manifestó.

Además, los vecinos denunciaron que la Municipalidad solo limpió la vía, que suele estar llena de basura, por la presencia de “Arriba mi Gente”. En los videos enviados al programa por las familias de la zona se ve que el lugar estaba lleno de desmonte.“Estamos pidiendo mesa de trabajo, pero no nos la conceden, pero cuando se enteran que la prensa va a venir pues la Municipalidad recurre. Si no hay prensa, sino no se limpia”, afirmó uno de los residentes.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.