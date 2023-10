El costo del amor capítulo 41: Selin se burla de Eda y le dice que Serkan nunca la recordará

“El Costo del Amor” va en su novela semana de transmisión por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

Nada más al empezar el capítulo 41, ocurre un intercambio de palabras entre Selin y Eda, luego de que Serkan perdiera la memoria y regresara con su ex. “Eda por ahora no existes para Serkan, debes aceptarlo”, comienza fastidiándola Selin. Sin embargo, Eda no se deja y replica: “Esto va a cambiar Selin, no será para siempre”.

La rubia se siente superior a Eda y arremete contra ella. “Estuviste en su pasado, pero no sé si estarás en el futuro”. Yilmaz también replicó: “Serkan en una ocasión, se enamoró de mí y volverá a suceder. Él me recordará”, dejando sorprendida a la otra mujer.

Posterior a ello, la madre de Serkan y Eda interrogaron al doctor sobre el accidente que sufrió el arquitecto. El galeno señaló: “El señor Serkan sufrió un traumatismo en el accidente”. Por su parte, Eda le pregunta en cuánto tiempo va a recordar, pero la respuesta del doctor no es alentadora. “No se sabe, la memoria es un misterio”.

