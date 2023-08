Todo por mi Familia capítulo once: Ogulcan empieza a sospechar que Ahmet podría ser el verdadero padre de Omer

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

Este capítulo abre con Sengul escribiéndole mensajes a su ex esposo, diciéndole que está preocupada por él y que si está todo bien con su esposa. Afra, quien maneja el teléfono en ese momento, asegura que no permitirá que suceda algo y se hace pasar por el ex esposo y borra los mensajes luego de contestar.

Luego de que esto suceda, se puede ver en otra escena que Ogulcan empieza a sospechar sobre Ahmet y que este podría ser el verdadero padre de Omer. Todo esto se genera en el colegio de los hermanos Eren y asegura que Ahmet Yilmaz es hijo de la señora Sevgi.

No te pierdas los nuevos capítulos de “Todo por mi Familia”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 7:00 pm por las pantallas de Latina, por la señal en vivo de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por Latina Play.