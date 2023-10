Todo por mi familia capítulo 52: Susen le ruega a Leyla que no revele su secreto con Omer

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En el desarrollo de este capítulo se puede ver a Susen y Leyla discutir. Esto debido a que Leyla descubrió que Susen estaba en el momento de la muerte de Kadir, el hermano de los Eren. “Leyla, te lo suplico. Te puedo dar lo que me pidas. La única condición es que no le digas a Omer”, le ruega Susen.

Por su parte, la muchacha le manifestó: “No me intentes comprar, Susen. Ellos merecen que les digan quién mató a su hermano”. Además, la hermana de Tolga sabe que Omer nunca se lo perdonaría. “¿Cómo puedes mirarlos a los ojos?”, le increpa.

Finalmente Susen le revela que hubo varias oportunidades donde quiso decir la verdad. “No me gustan los secretos. He estado a punto de decirles varias veces, pero el difunto hermano de Doruk, Khaan, me detuvo varias veces. Falleció ese mismo día”, le cuenta. Tras ello, la pelirroja cede: “Susen, no quiero hacerte sufrir. Por el momento no diré nada. Pero no sé como vivir con el secreto”.

Mira el capítulo completo:

No te pierdas los nuevos capítulos de “Todo por mi Familia”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 7:00 pm por las pantallas de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por LatinaPlay.