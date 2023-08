Todo por mi familia capítulo 18: Sarp atropella a Emel, la menor de los Eren

Todo por mi Familia viene teniendo gran acogida entre la gente y esta vez un nuevo capítulo nos cautivó de inicio a fin en la nueva novela de Latina Televisión. Las aventuras de los hermanos Eren continúan y esta vez estarán cargadas de muchas emociones, grandes momentos y secuencias imperdibles.

En este capítulo de la novela turca, las emociones están a flor de piel. Luego de golpear a Omer junto a sus amigos, Sarp estaba manejando el auto a excesiva velocidad. El joven no se percató a tiempo que la pequeña Emel estaba cruzando la calle. La niña estaba regresando a casa, luego de comprar el pan para cenar con sus hermanos. Él no pudo frenar y terminó atropellando a la menor de los Eren. Lejos de ayudarla, el hijo de Ahmet se dio a la fuga.

Minutos más tarde, Omer salió a buscar a su hermana. Él vio que había un grupo de personas alrededor de una menor tirada en el suelo. En cuanto se dio cuenta de que se trataba de Emel corrió para auxiliarla. La pequeña estaba inconsciente y la ambulancia todavía no llegaba. “Hermanita, no me dejes”, rogaba el joven.

Por su parte, Sarp no le confiesa a su padre qué fue lo que sucedió con el auto. Sin embargo, el hombre ve el impacto que tiene el coche y va a reclamarle a su hijo. El hombre le pregunta cómo chocó el coche, pero el joven no sabe cómo revelar la verdad. “Atropellé a una niña”, le confiesa entre lágrimas.

En el hospital, la doctora les confirma a Omer y Asiye, que su hermana está estable. La niña solo sufrió fracturas ante el accidente. ¿Les contará a sus hermanos quién la atropelló?

“Tu hermana solo se volvió la presa, no te preocupes”, le dijo Tolga a Sarp dándole a entender que conocía su plan. “Sé que ella planeaba alterar el agua de Asiye para ganar con más facilidad”, continuó. Ante esa revelación, Doruk y Omer se fueron contra Sarp por defender a la mayor de los Eren.

