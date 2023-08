Sobrevivientes Capítulo Dieciocho: Cemre busca a Celebi para decirle que presentó demanda de divorcio

En el décimo octavo capítulo de Sobrevivientes, la novela turca nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísima expectativa en los televidentes.

Este capítulo arranca con la presencia nuevamente de Omer y Ruya. Luego de ser golpeado, Omer está ofuscado por eso y por si fuese poco, aparece el papá de Ruya, quien le dice que se aleje de su hija con un mensaje muy contundente y cruel: “Solamente eres un peón queriendo ser el jefe y deberías ser realista. No puedes darle a Ruya una vida que no vale ni un centavo”.

Mientras esto sucede, Cicek llega a la casa de Ruya para confrontarla. El motivo de la mujer que aún se encuentra convaleciente tras el incendio es preguntarle por qué defiende a Omer, ya que él estaba siendo acusado de propiciar el incendio que la dejó afectada. “Tú no puedes entenderme, culpable o inocente, ¿no había otro abogado?”. Ante esto, Ruya aseguró que Omer no mentía, sino quien torcía la verdad a su modo fue Iskender.

Ya en otra escena, se puede ver a Cemre llegando a la casa de Celebi para decirle que ya presentó de forma oficial una demanda de divorcio. “Me divorciaré, ya presenté la demanda y quería traértela. Será difícil, no me rendiré y me desligaré de ti para siempre”, le dijo una de los principales personajes de la novela.

