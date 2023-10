Sobrevivientes Capítulo 58: Ali no soportó ver a Cicek junto a Iskender y Atlas

Este capítulo de “Sobrevivientes” nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

El capítulo 58 de Sobrevivientes empieza con todas las emociones a flor de piel. Durante el desarrollo del capítulo, se puede ver a Celebi y Cemre discutiendo sobre su tormentosa relación: “Esperaré el día en el que me vuelvas a amar”, señala el hombre. Sin embargo, su exesposa no cede y le responde: “Pierdes tu tiempo. Celebi no se queda callado: “Lo mismo dijiste sobre volver a esta casa y aquí estás”.

Por su parte, Ruya le reclama a Ozan por haber dejado que Cemre se vaya a casa de Celebi: “La hizo volver con ella. Le dio donde más le duele”. Sin embargo, el periodista no cae en sus provocaciones. “Si creyera que podíamos detenerla, te lo hubiera dicho, Ruya”, recalcó. Sin embargo, la abogada encontró un punto clave en este problema: “Es un delito grave convencer a alguien con amenazas”.

Finalmente, Cicek se encuentra disfrutando de una tarde con Atlas e Iskender, pero Ali ingresa a la escena y se molesta por la situación. La mujer le pide que no se vaya, pues todo es un malentendido. “Me parece que te estás divirtiendo con él y yo estaba llorando por ti”. Además, le reclama por amar tanto al niño de Cimal: “Para ti todo es por Atlas”. Ali no para con sus críticas hacia su ex prometida y le da duro golpe: “Tú ya te acostumbraste a esta vida. Te pones la ropa de Cimal y cuidas a Atlas. Tú ya no eres Cicek”.

Mira el capítulo completo:

No te pierdas los capítulos de “Sobrevivientes”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 9:30 pm por las pantallas de Latina, por la señal en vivo de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por Latina Play.