Sobrevivientes Capítulo 56: Ali explota contra Cicek por no querer irse de la ciudad

Este capítulo de “Sobrevivientes” nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

El capítulo 56 de Sobrevivientes empieza con todas las emociones a flor de piel. Durante el desarrollo del capítulo, se puede ver a Cemre y su jefa conversar sobre el pasado de la última. Ella le revela cómo falleció su hija: “No desapareció (mi hija). Fue mi marido, su propio padre”. Además, ella le dice por qué la asesinó: “Lo hizo para dañarme”.

Por otro lado, Ali y Cicek regresan a la mansión de la señora Tomris. El joven no está contento con quedarse ahí, cuando ya estaban a punto de irse de la ciudad. “La señora puso la casa a tu nombre. No hay que tomar una decisión, no puedes aceptar eso”, le reclama a Cicek. Ella por su parte, piensa en Atlas, quien se quedaría solo, pues Tomris está en prisión. “Atlas no es tu hijo, no sé cómo llegaste a convencerte de eso”, le dice.

Además, Ali trata de convencerla con irse de la ciudad y tener hijos. “¿Cuándo podrías ser feliz y formar una familia?”, continúa. Sin embargo, Cicek no da su brazo a torcer por Atlas: “Realmente amo a ese niño y me importa que esté bien. No puedo dejarlo solo porque no habrá nadie más que cuide de él”.

