Sobrevivientes Capítulo 55: Ozan confiesa sus sentimientos por Cemre

las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

El capítulo 55 de Sobrevivientes empieza con todas las emociones a flor de piel. Durante el desarrollo del capítulo, se puede ver a Cemre y Ozan hablar sobre sus sentimientos. “Tengo miedo de acostumbrarme y no saber qué hacer si no tengo esa mirada”, le dice Ozan. El hombre continúa hablando, ante el silencio de una sorprendida Cemre. “Tengo miedo de perderte. Si te vas, tengo miedo de que me dejes en este lugar solo”, le susurra.

Además, el hombre no puede evitar confesarle su amor y le revela: “Tengo miedo de amarte lentamente”. Finalmente Cemre le dice: “Ozan…”, pero el hombre le pide que no diga nada. Cuando estaban a punto de besarse, un ruido los hizo separarse .

Por otro lado, Celebi se encuentra con Tomris, quien ganó el caso de su nieto. “¿Te sienta bien perder un caso?”, le pregunta burlona la señora. Ante esa pregunta, Celebi le responde si no pensaba parar, ella le indica: “No me gusta cuando la gente como tú me dice cuando parar”. Además, ella lo provoca: “¿Sabes qué haré cuando salga de aquí? Llamaré a Cemre y le daré una casa”.

