Sobrevivientes Capítulo 45: Cemre idea plan para que Celebi no presente su candidatura

Este capítulo de “Sobrevivientes” nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

El capítulo 45 de Sobrevivientes empieza con todas las emociones a flor de piel. Durante el desarrollo del capítulo, Cemre contándole a la señora Tomris que las conversaciones con Celebi siempre terminan en amenazas hacia su hija. “Debemos evitar que se presente como candidato”, señala la mujer.

Cemre, Ruya, Tomris, Cicek y Omer enumeran las cosas que Celebi ha hecho hacia los demás. Ellos tienen eso en contra del hombre, pero no saben cómo utilizarla en su contra. Sin embargo, Cemre no sabe si utilizar lo del ‘bebé en la basura’ en contra de su esposo.

“Luché tanto tiempo contra él que no quiero ser como él”. Ella cree que si debe pagar, tiene que ser por algo que él mismo hizo, no solo por lo que su madre hizo. Los demás también acuerdan no tocar el tema del bebé en la basura.

Mira el capítulo completo:

