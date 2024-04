Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 78: ¡Las vidas de Sanem y Can están por cambiar para siempre!

Todo se saldrá de control. Yigit buscará inculpar a Can de haber incendiado el diario de Sanem que contenía todos los escritos para su futuro libro. Un hecho que desatará una terrible pelea entre los dos. En medio de su ira, Can empujará a Yigit dejándolo al borde de la muerte.

Por su parte, Sanem no podrá reconocer el hombre lleno de ira y celos que se ha convertido Can y estará por tomar una radical decisión. El amor entre Sanem y Can ahora sí parece haberse terminado para siempre y ambos estarán por empezar nuevas vidas alejadas una de la otra…. ¿Será posible que el romance de nuestra pareja favorita termine para siempre?

¿Qué pasó en el último episodio?

Emre y Leyla por fin pudieron celebrar su boda por todo lo grande y en compañía de todos sus familiares y amigos. Una celebración que reunió a todos tus personajes favoritos y también trajo inesperadas revelaciones. Por una parte, Yigit encontró en la madre de Can una poderosa aliada en su lucha por ganarse el corazón de Sanem.

No solo Yigit logró avivar los celos de Can, sino que también puso a Sanem en contra de su propio novio..

