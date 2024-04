Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 77: Emre y Leyla celebrarán su matrimonio por todo lo alto

¡Su matrimonio traerá grandes sorpresas! Emre y Leyla por fin podrán celebrar su boda por todo lo grande y en compañía de todos sus familiares y amigos. Una celebración que reunirá a todos tus personajes favoritos y también traerá inesperadas revelaciones. Por una parte, Yigit encontrará en la madre de Can una poderosa aliada en su lucha por ganarse el corazón de Sanem.

No solo Yigit logrará avivar los celos de Can, sino que también podría poner a Sanem en contra de su propio novio… ¿Logrará Yigit separar a Sanem de Can para siempre?¿Terminará la boda de Emre y Leyla con alguna tragedia?

¿Qué pasó en el último episodio?

Una emergencia en la agencia obligó a Sanem y Can a salir como modelos para una campaña de bodas. Esta noticia llegó a oídos de la madre de Sanem, quien pensó que su hija había seguido los pasos de su hermana Leyla de casarse en secreto.

Por otro lado, la relación de Sanem y Can llegó a un momento crucial. Al darse cuenta de sus diferentes proyectos de vida, Can dio un paso atrás en la idea de contraer matrimonio. Esto sumado a sus celos hacia Yigit hizo que Can no solo ponga en duda su matrimonio con Sanem, sino también el continuar con la relación como tal .

