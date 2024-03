Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 46: Sanem deberá decidir entre sus sueños y el amor de Can

¡Una nueva oportunidad para el amor! Sanem y Can han regresado. Tras su romántica reconciliación ambos se debatirán entre hacerlo público a los medios o no. Por una parte, Sanem buscará cortar lazos laborales con Yigit, pero todo podría ser demasiado tarde. Él le ofrecerá una inmejorable oportunidad a Sanem para que pueda cumplir su sueño como escritora.

Esta noticia tomará por sorpresa a Can y sacará a relucir sus celos hacia Yigit. Ahora Sanem tendrá que decidir entre continuar trabajando con Yigit y cumplir su sueño como escritora o renunciar a su actual trabajo y regresar a la agencia junto al amor de toda su vida Can.

¿Qué pasó en el último episodio?

Sanem y Can finalmente tomaron la decisión más difícil de sus vidas: ¿su futuro profesional o el amor verdadero?. Ambos recibieron un ultimátum con propuestas de trabajo inmejorables. Por una parte, Can tuvo todo arreglado para irse junto a su ex enamorada Polen a realizar el trabajo de sus sueños como fotógrafo. Mientras que Sanem también realizó un viaje de trabajo junto a su nuevo jefe y pretendiente Yigit.

