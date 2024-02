Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 49: ¡El amor se desborda por completo! Can buscará hacer pública su relación con Sanem

Sanem, Can, Leyla y Emre no podrán ocultar más sus sentimientos y sus declaraciones de amor se harán evidentes. Por un lado, Emre se dejará llevar por la dulzura de Leyla y decidirá darle un primer beso. Una acción que traerá grandes consecuencias en la relación de ambos en el trabajo.

Asimismo, la malvada Aylin no podrá ocultar su celos y amenazará a Emre con desenmascararlo por completo ante todos si es que no le pone fin a su relación con Leyla. Por otra lado, Can buscará ponerle fin a las apariencias y buscará convencer a Sanem de hacer pública su relación frente a toda su familia y amigos.

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Sanem tuvo la oportunidad de presentar frente a todos los clientes el primer proyecto de la agencia bajo su liderazgo. Sin embargo, la situación se salió completamente de control, pues la malvada Aylin buscó sabotear su presentación poniendo en grave peligro su futuro profesional y el de la empresa de su amado Can. Por otra parte, Emre se volvió a ganar la confianza de su hermano Can.

