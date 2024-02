Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 47: Aylin empieza su venganza contra la empresa de Can

¡Una inesperada traición promete cambiarlo todo! Can no dejará de recibir terribles noticias que pondrán en riesgo la situación de su empresa. Por un lado, Fabri buscará apoderarse del control de la empresa de Can a través de inesperados anuncios. Uno de estos, y quizás el más significativo, será nombrar a la malvada Aylin como su representante ante la empresa de Can. Aylin aprovechará esta oportunidad para vengarse de Can y todos en la empresa.

Mientras tanto, Emre encontrará en Aylin y Fabri los aliados perfectos para recuperar el control de la agencia y vengarse al mismo tiempo de su hermano mayor. Solamente Sanem podrá descubrir las verdaderas intenciones de Fabri, Emre y Aylin, y hacer algo para ayudar a Can. ¿Logrará sanem salvar a todos antes que sea demasiado tarde?

Mira EN VIVO el capítulo 47 de la novela turca “Sanem y Can”

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Las sorpresivas amenazas de Fabri tomaron a Sanem, Can y toda la agencia por sorpresa. Can tuvo que sacrificar todo por amor a Sanem, pero eso no fue suficiente, pues nadie se imagina que Aylin y Emre son los verdaderos responsables detrás de los misteriosos ataques hacia la agencia de Can.

Solo Sanem ha empezado a sospechar de Emre y está buscando confrontarlo para descubrir toda la verdad. Sin embargo, esta arriesgada acusación podría poner en serio peligro su relación con Can.

