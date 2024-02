Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 46: ¡Can sacrificará todo por el amor de Sanem!

¡El peligro está en donde menos lo imaginan! Las sorpresivas amenazas de Fabri tomarán a Sanem, Can y toda la agencia por sorpresa. Can tendrá que sacrificar todo por amor a Sanem, pero eso no será suficiente. Nadie imaginaría que Aylin y Emre son los verdaderos responsables detrás de los misteriosos ataques hacia la agencia de Can.

Solo Sanem empezará a sospechar de Emre y buscará confrontarlo para descubrir toda la verdad. Sin embargo, esta arriesgada acusación podría poner en serio peligro su relación con Can…. ¿Podrá Sanem desenmascarar a Emre antes que sea demasiado tarde?

Mira EN VIVO el capítulo 46 de la novela turca “Sanem y Can”

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

El accidente de Emre se convirtió en una gran oportunidad para que este se vuelva a ganar la confianza de su hermano mayor Can. Una situación que Emre no desaprovechó en absoluto. Así, él empezó con su plan de venganza junto a Aylin para apoderarse de la agencia y arruinar la felicidad de Sanem y Can.

Por otra parte, los celos de Fabri hacia Can lo llevaron a tomar una decisión radical. Fabri dejó de ser el socio principal de Can y ahora buscará dejarlo en la completa bancarrota. Solo Sanem tiene la oportunidad de salvar a toda la agencia, haciendo el más grande de los sacrificios.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.