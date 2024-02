Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 45: Can y Fabri estarán enfrentados por el amor de Sanem

El accidente de Emre se convertirá en una gran oportunidad para que este se vuelva a ganar la confianza de su hermano mayor Can. Una situación que Emre no desaprovechará en absoluto. Así, él iniciará su plan de venganza junto a Aylin para apoderarse de la agencia y arruinar la felicidad de Sanem y Can.

Por otra parte, los celos de Fabri hacia Can lo llevarán a tomar una decisión radical. Fabri dejará de ser el socio principal de Can y ahora buscará dejarlo en la completa bancarrota. Solo Sanem tendrá la oportunidad de salvar a toda la agencia, haciendo el más grande de los sacrificios…. ¿Será posible que can pierda la empresa que le confió su padre para siempre?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Un día de aventuras y confraternidad terminará cambiando la vida de tus personajes favoritos. Un accidente pondrá la vida de Sanem en grave peligro, y solo Can será el único de poder rescatarla antes que sea demasiado tarde. Por otra parte, Emre buscará confrontar a su hermano Can y hará respetar su posición como socio de la empresa.

Sin embargo, y tras revelarse sus malos manejos en perjuicio de la agencia, Can decidirá que es momento de despedir a Emre de la empresa de su padre. Una decisión que no solo afectará a Emre emocionalmente, sino que podría acabar con su vida para siempre. ¿Será este el fin de Emre para siempre?¿Logrará Can rescatar a sanem antes que sea demasiado tarde?

