Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 44: ¿Se dará la gran reconciliación entre Sanem y Can?

¡Can no renunciará al amor! Can finalmente lo entregará todo por amor. Él no descansará hasta poder reconciliarse con Sanem. Para ello, preparará una romántica velada fuera de la ciudad. Ambos tendrán una oportunidad única para poder abrir sus corazones. Mientras tanto, Yigit y Polen intentarán encontrar a Sanem y Can antes de que se reconcilien ….. ¿Lograrán Sanem y Can reconciliarse en su última oportunidad?

Mira EN VIVO el capítulo 44 de la novela turca “Sanem y Can”

¿Qué pasó en el último episodio?

Ella buscó sorprender a Can y reconquistarlo con una apariencia y personalidad nunca antes vista. Por otra parte, la madre de Sanem y Emre intentarán convencer a Can de dejar atrás su orgullo para que así pueda perdonar a Sanem.

Can estuvo a punto de perder al amor de toda su vida. Mientras tanto, Yigit tuvo una gran sorpresa preparada para Sanem e intentó ganarse su corazón de a pocos ….. ¿Podrá Can dejar al lado su orgullo y reconciliarse con Sanem?

