Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 43: Sanem y Can pasarán la noche juntos

¡Sanem y Can pasarán la noche juntos! Luego de sincerar lo más profundo de sus sentimientos, Sanem y Can decidirán pasar la noche juntos. Una accidentada velada que los acercará hacia la reconciliación. Sin embargo, los problemas están lejos de terminar para ambos.

Por una parte, Can aceptará salir con su amiga de la infancia Gamze para una reunión de negocios. Una decisión que despertará los celos de Sanem, quien en venganza aceptará la invitación de Fabri para tener una romántica cena…. ¿Lograrán Sanem y Can reconciliarse antes que sea demasiado tarde?

Mira EN VIVO el capítulo 43 de la novela turca “Sanem y Can”

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Sanem ha decidido quedarse a trabajar en la agencia, a pesar que la relación con Can ahora será únicamente de trabajo. La inesperada llegada de Gamze, una amiga de toda la vida de Can, tomó a todos por sorpresa y Sanem no pudo controlar los celos hacia Gamze e intentó hacer hasta lo imposible para evitar que ella y Can compartan tiempo juntos. Asimismo, el destino puso a Sanem y Can en una situación sin salida en donde ambos se vieron obligados a confesar lo más profundo de sus sentimientos.