Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 42: Sanem se pondrá celosa de Can por un curioso reencuentro

En el nuevo capítulo de Sanem y Can, la pareja tendrán los sentimientos a flor de piel luego de una reconciliación. Apecera una mujer que incomodará a Sanem.

En el avance se nota cómo Sanem se puso completamente celosa por el reencuentro que tuvo Can con una mujer desconocida. “Me importas mucho”, fue lo que le dijo Sanem.

Mira AQUÍ Sanem y Can EN VIVO

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

¡Sanem celebra su cumpleaños de una forma inolvidable! El día del cumpleaños de Sanem ha llegado y con esta celebración se avecinan grandes sorpresas. Por una parte, ella creerá que finalmente Can la ha perdonado y está organizándole una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Nada más alejado de la realidad. Fabri, quien aún continúa enamorado de Sanem, será la persona detrás de tan importante sorpresa.

Por otro lado, Can no podrá soportar más tener que lidiar con su hermano menor Emre tras descubrir su dolorosa traición. Por esta razón, la fiesta de Sanem se convertirá en el escenario ideal para que las cosas se salgan de control entre Can y Emre… ¿Logrará Sanem conseguir el perdón de su amado can en el día de su cumpleaños?