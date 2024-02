Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 41: Can perdonará a Sanem y le preparará una gran sorpresa de cumpleaños

¡Sanem celebra su cumpleaños de una forma inolvidable! El día del cumpleaños de Sanem ha llegado y con esta celebración se avecinan grandes sorpresas. Por una parte, ella creerá que finalmente Can la ha perdonado y está organizándole una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Nada más alejado de la realidad. Fabri, quien aún continúa enamorado de Sanem, será la persona detrás de tan importante sorpresa.

Por otro lado, Can no podrá soportar más tener que lidiar con su hermano menor Emre tras descubrir su dolorosa traición. Por esta razón, la fiesta de Sanem se convertirá en el escenario ideal para que las cosas se salgan de control entre Can y Emre… ¿Logrará Sanem conseguir el perdón de su amado can en el día de su cumpleaños?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Sanem decidió contarlo todo. Y esta vez Emre, el hermano de Can, fue expuesto por completo, ya que Sanem estuvo dispuesta a contarle a Can que el verdadero traidor se encuentra en su familia. Emre no tuvo escapatoria y su única salida fue aceptar la culpa de todo el daño causado a su hermano mayor y la agencia. Por otra parte, Sanem descubrió que Can estaría saliendo con la mujer que ella menos imagina.

