Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 40: Sanem le contará toda la verdad a Can sobre la traición de su hermano Emre

Una gran revelación promete cambiar la vida de tus personajes favoritos para siempre. Sanem decidirá contarlo todo. Y esta vez Emre, el hermano de Can, podría ser expuesto por completo, ya que Sanem estará dispuesta a contarle a Can que el verdadero traidor se encuentra en su familia. Emre no tendrá escapatoria y su única salida será aceptar la culpa de todo el daño causado a su hermano mayor y la agencia.

Por otra parte, Sanem descubrirá que Can estaría saliendo con la mujer que ella menos imagina… ¿De quién se tratará?¿El malvado Emre finalmente pagará por todo el daño causado a su hermano Can?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

¡Su separación es inevitable! Can no puede perdonar la mentira y su relación con Sanem parece completamente acabada. Tras descubrir los terribles secretos de Sanem, Can tendrá una última conversación con ella a corazón abierto en donde dejará llevarse por lo más profundo de sus sentimientos. Sanem tendrá una última oportunidad para lograr que Can la pueda perdonar.

Por otro lado, la agencia está en bancarrota, por lo que solo un milagro podría salvar a Can, Sanem y todos sus amigos de poder quedarse sin trabajo. Así, el inesperado regreso de un personaje del pasado tomará por sorpresa a todos. Ahora, Can y Sanem tendrán la oportunidad de salvar a la agencia, pero no sin antes hacer un gran sacrificio.

