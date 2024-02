Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 39: Can no oculta su corazón roto

Sanem y Can no dejan de sorprender. Esta vez tendrán una interesante conversación en la que Can revelará lo que realmente siente y cómo esas emaciones lo tienen atrapado. En el avance, se nota cómo dice extrañar a Sanem con todo su corazón.

Además, Can se enfrentará a un problema en la empresa. Incluso se descarará en bancarrota, pero llegará una persona para salvarlo, pues le ofrece comprar el 20% de sus acciones.

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Una terrible verdad sale a la luz y promete cambiarlo todo! El gran secreto de Sanem finalmente será descubierto por Can. En medio de una acalorada discusión entre Sanem y Emre, Can descubrirá que el amor de su vida le ha estado mintiendo desde que se conocieron. Una revelación que lo llevará a confrontar a Sanem para así descubrir toda la verdad.

Esta vez Sanem no tendrá escapatoria y se verá obligada a confesarle a Can que ella estuvo trabajando para su hermano en secreto y perjudicando a la empresa de su padre. La situación promete salirse de control, ya que Can no solo despedirá a su hermano de la empresa por haberlo traicionado sino también que la relación entre él y Sanem podría terminar ahora así para siempre.