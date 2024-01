Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 35: Sanem lo arriesgará todo por regresar con Can

¡El amor ha triunfado! Sanem y Can ya son novios oficiales. Una situación que parecía imposible, pero ya es realidad. Sin embargo, los problemas recién están por comenzar para ambos. Por una parte, Aylin intentará contaminar la cabeza de Sanem con ideas que pongan en duda su relación con Can.

Por otro lado, los padres de Sanem comenzarán a sospechar que su hija está enamorada perdidamente de Can. Un hecho que pondrá en riesgo no solo el próximo proyecto de la agencia, sino también el secreto mejor guardado de tu pareja favorita…. ¿Podrá alguien descubrir que Sanem y Can son novios? ¿Será revelado su gran secreto?

Mira AQUÍ Sanem y Can EN VIVO

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Can no soportaba más las indecisiones y desamor de Sanem, y estuvo a punto de ponerle fin a su romance con Sanem tras sentirse no correspondido por el amor de su vida. Por otra parte, Emre y Aylin tienen pensado separar a esta pareja, exponiendo la mentiras se Sanem ante Can. Pese a ello, Sanem lo arriesgó todo por el amor de Can y terminaron sellando su amor con un beso.