Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 32: La relación de Sanem y Can pasará por grandes problemas

Sanem y Can están más alejados que nunca. Él no puede entender cómo la mujer que días atrás le declaró su amor ahora no quiere formalizarlo. Una situación que no solo afectará su relación personal sino también en el trabajo. Por una parte, Sanem no podrá guardar más su más grande secreto y le confesará toda la verdad a su mejor amigo Jey Jey, quien no será capaz de manejar la situación y empezará a levantar las sospechas de toda la agencia.

Por otra parte, Sanem volcará su tristeza en inspiración. Así, ella concentrará toda su energía en participar en el nuevo concurso de su agencia que podría cambiar su situación en el trabajo para siempre. Sanem, además, encontrará el consuelo y soporte emocional en la persona que ella menos imagina. ¿Estará todo perdido en la relación de Sanem y Can?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Luego de intentar convencer a Emre de contarle toda la verdad a su hermano mayor can, todo ha empezado a salirse de control. Por una parte, Emre se negó rotundamente a contarle su más oscuro secreto a Can y revelarle que lo ha estado traicionando desde un inicio. Para evitar que este secreto sea revelado, él buscó trabajar en conjunto con Aylin para separar a Sanem de Can lo más pronto posible. Por otra parte, Sanem tuvo que tomar la decisión más difícil de todas para evitar hacerle daño al amor de su vida Can.

