Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 30: Emre pondrá en marcha plan para separar a Sanem y Can

¡Ellos gritarán su amor a los cuatro vientos! Can no puede esconder más su amor por Sanem Él no podrá guardar más su romántico secreto y decidirá contarle toda la verdad a su hermano. Una noticia que tomará completamente por sorpresa a Emre, quien iniciará un plan para separar a Sanem y Can a toda costa.

Por otra parte, un accidente de Sanem podría poner en peligro su continuidad en la empresa. Además, Can buscará sorprender a Sanem con la declaración más romántica de amor que promete robar más de un suspiro … ¿Será este el inicio de las nuevas aventuras de amor de Sanem y Can?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Sanem y Can finalmente están juntos y más enamorados que nunca. Sin embargo, las dudas empezaron a poner en riesgo su temprana relación. Sanem no puede creer que el tan ansiado sueño se haga realidad e intentó alejarse lo más posible de Can para poder procesar esta nueva experiencia.

Por su parte, Can le demostró a Sanem que su relación es real y auténtica, por lo que Sanem no debe tener miedo en abrir por completo su corazón …

