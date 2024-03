Sanem y Can, Novela Turca Cap 65: El destino unirá a la pareja en una situación complicada

En el nuevo episodio de la novela turca “Sanem y Can”, los problemas amorosos no dejan de surgir en la novela turca. Por este motivo, varios enamorados se verán envueltos en este tipo de problemas. Sobre Layla, quien le dejó las cosas claras a su saliente.

Además, en el avance del episodio Sanem y Can se vuelven a unir. El destino se encargó de reunirlos gracias a una trampa de frío. Ahora ambos se tienen que abrazar para tratar de sobrevivir a ello. ¿Acaso será el momento indicado para que triunfe su relación?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Tras ser atropellada por el apuesto y misterioso Yigit, Sanem buscará comenzar una nueva etapa en su vida. Sin embargo, la decepción por haber terminado su relación con Can sacará a relucir su lado más frágil. Mientras tanto, Yigit encontrará por accidente el diario personal de Sanem quedándose completamente atraído por su forma de escribir.

Can, por otra parte, no podrá ocultar sus celos hacia Yigit al darse cuenta que él y Sanem se están volviendo más cercanos. Pero todo podría complicarse aún más cuando Can descubra que Yigit le ha hecho una inmejorable oferta de trabajo a Sanem ….. ¿Qué decisión tomará sanem?¿Será este el inicio de una nueva vida para ella?