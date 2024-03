Sanem y Can, Novela Turca Cap 64: La velada romántica se arruinará por completo

En el nuevo episodio de la novela turca “Sanem y Can”, la pareja afrontó algunos problemas que casi le ponen fin a su relación. Sin embargo, su amor es más grande y tendrán una velada romántica. Lamentablemente se verá opacada por un grave inconveniente.

Además, en el avance del episodio se ve cómo Emre nota algo que no le agrada en lo absoluto. Por este motivo, se queda muy pensativo y analiza la situación a fondo.

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Tras ser atropellada por el apuesto y misterioso Yigit, Sanem buscará comenzar una nueva etapa en su vida. Sin embargo, la decepción por haber terminado su relación con Can sacará a relucir su lado más frágil. Mientras tanto, Yigit encontrará por accidente el diario personal de Sanem quedándose completamente atraído por su forma de escribir.

Can, por otra parte, no podrá ocultar sus celos hacia Yigit al darse cuenta que él y Sanem se están volviendo más cercanos. Pero todo podría complicarse aún más cuando Can descubra que Yigit le ha hecho una inmejorable oferta de trabajo a Sanem ….. ¿Qué decisión tomará sanem?¿Será este el inicio de una nueva vida para ella?