Sanem y Can, Novela Turca Cap 63: ¿Sanem encontrará un nuevo amor?

Tras ser atropellada por el apuesto y misterioso Yigit, Sanem buscará comenzar una nueva etapa en su vida. Sin embargo, la decepción por haber terminado su relación con Can sacará a relucir su lado más frágil. Mientras tanto, Yigit encontrará por accidente el diario personal de Sanem quedándose completamente atraído por su forma de escribir.

Can, por otra parte, no podrá ocultar sus celos hacia Yigit al darse cuenta que él y Sanem se están volviendo más cercanos. Pero todo podría complicarse aún más cuando Can descubra que Yigit le ha hecho una inmejorable oferta de trabajo a Sanem ….. ¿Qué decisión tomará sanem?¿Será este el inicio de una nueva vida para ella?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Sanem y Can tuvieron una última oportunidad para perdonarse y vivir una experiencia única alejados de la ciudad. Ambos reafirmaron que aún se siguen amando, pero a veces el amor no es suficiente para mantener una relación viva. Can no pudo perdonar la traición de Sanem, a pesar de todos sus esfuerzos.

Por esta razón, él aceptó la oferta de trabajo de Polen y abandonó todo para siempre. Una decisión que destrozó el corazón de Sanem al punto de sufrir un accidente que pone su vida en peligro.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.