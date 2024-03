Sanem y Can, Novela Turca Cap 62: Can está a punto de abandonar el país e irse a trabajar con Polen

¡El momento de la verdad ha llegado y Can tomará una decisión final! Sanem y Can tendrán una última oportunidad para perdonarse y vivir una experiencia única alejados de la ciudad. Ambos reafirmarán que aún se siguen amando, pero a veces el amor no es suficiente para mantener una relación viva. Can no podrá perdonar la traición de Sanem, a pesar de todos sus esfuerzos.

Por esta razón, él estará por aceptar la oferta de trabajo de Polen y abandonar todo para siempre. Una decisión que destrozará el corazón de Sanem al punto de sufrir un accidente que pondrá su vida en peligro. ¿Renunciará Can a su amor por Sanem para siempre?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Luego de una terrible revelación, Can buscó alejarse de todo para tomar una decisión trascendental en su vida: abandonar el país y trabajar junto a su ex novia Polen o continuar trabajando en la agencia que le confió su padre junto a las personas que quiere.

Por otro lado, Sanem no renunció a su amor por Can e intentó convencerlo de quedarse. Para lograrlo, ella siguió de forma secreta a Can y le demostró que aún lo ama y puede confiar en ella nuevamente. ¿Podrá Sanem convencer a Can antes de su decisión final?

