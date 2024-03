Sanem y Can, Novela Turca Cap 61: Sanem se niega a perder el amor de can e intentará convencerlo de que no se vaya del país

¡Ella no perderá la esperanza en el amor! Luego de una terrible revelación, Can buscará alejarse de todo para tomar una decisión trascendental en su vida: abandonar el país y trabajar junto a su ex novia Polen o continuar trabajando en la agencia que le confió su padre junto a las personas que quiere.

Por otro lado, Sanem no renunciará a su amor por Can e intentará convencerlo de quedarse. Para lograrlo, ella seguirá de forma secreta a Can y le demostrará que aún lo ama y puede confiar en ella nuevamente. ¿Podrá Sanem convencer a Can antes de su decisión final?

Mira EN VIVO el nuevo capítulo de “Sanem y Can”

El oscuro secreto de Sanem finalmente será revelado. Can descubrió que Sanem hizo un trato con Fabri a sus espaldas, traicionando su confianza por última vez. Una inesperada aliada le permitió a Can hacer justicia contra dos de las personas que más daño le han hecho a su vida : Aylin y Fabri.

A pesar de tener una única oportunidad de hacer justicia, no todo resultó bien para Can, quien recibió una sorpresiva e insuperable oferta de trabajo en el extranjero por parte de Polen. Ella está intentando convencer a Can de que abandone el país, tras haber sido traicionado por Sanem.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.