Sanem y Can, Novela Turca Cap 58: ¿Leyla perdonará a Emre o se comprometerá con Osman?

¡Una romántica pedida de mano está por cambiarlo todo! Leyla, la hermana de Sanem, ha tomado una decisión: contraer matrimonio con Osman. Una sorpresiva decisión que tomará a todos desprevenidos. Sin embargo, y con la bendición de los padres de Sanem, todos se reunirán para participar de la celebración.

Emre, el hermano menor de Can, descubrirá esta noticia de la peor manera e intentará evitar que Leyla se comprometa a toda costa. Así, Leyla se verá obligada a tomar una decisión final: comprometerse con Osmar o perdonar a Emre y darle una segunda oportunidad al hombre que verdaderamente ama con todo su corazón…¿Qué decisión tomará Leyla?

¡Un gran secreto pondrá en grave peligro la relación de Sanem y Can! La culpa atormentará a Sanem. Su acuerdo secreto con Fabri podría revelarse en cualquier momento. Por ello, Sanem le confesó a Can no estar al mismo ritmo en su relación. “Creo que esto ha ido muy rápido”, dice la joven. “Sanem creo que buscas excusas y solo hay una explicación, no sentimos lo mismo”, responde Can.

