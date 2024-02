Sanem y Can, Novela Turca Cap 57: ¿Sanem terminará con Can por no sentir lo mismo?

¡Un gran secreto pondrá en grave peligro la relación de Sanem y Can! La culpa atormentará a Sanem. Su acuerdo secreto con Fabri podría revelarse en cualquier momento. Una noticia que de hacerse pública Can no será capaz de perdonar a Sanem. Ella buscará el momento preciso para contarle toda la verdad, pero tanto Aylin como la madre de Can, Huma, buscarán mantenerlos alejados.

En el reciente avance se observa que Sanem le confesará a Can no estar al mismo ritmo en su relación. “Creo que esto ha ido muy rápido”, dice la joven. “Sanem creo que buscas excusas y solo hay una explicación, no sentimos lo mismo”, responde Can.

Por otra parte, Sanem pondrá a prueba sus celos cuando descubra que Can tendrá una cita con otra mujer…¿Logrará Sanem armarse de valor para contarle toda la verdad a Can antes que sea demasiado tarde?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

La llegada de la madre de Can, Huma, ha traído más de un problema para Sanem y su hermana Leyla en el trabajo. Ambas fueron menospreciadas y avergonzadas por Huma frente a los demás, pero Can salió en su defensa. Y, por si fuera poco, esta difícil situación lo llevó a tomar una gran decisión: Él preparó una romántica velada para finalmente pedirle a Sanem que sea su pareja para toda la vida

