Sanem y Can, Novela Turca Cap 56: Can le propone matrimonio a Sanem

¡Can sellará su amor con Sanem con una romántica proposición! La llegada de su madre Huma ha traído más de un problema para Sanem y su hermana Leyla en el trabajo. Ambas serán menospreciadas y avergonzadas por Huma frente a los demás, pero Can saldrá en su defensa. Y, por si fuera poco, esta difícil situación llevará a tomar una gran decisión.

Can buscará reafirmar su amor por Sanem con una inesperada sorpresa. Él preparará una romántica velada para finalmente pedirle a Sanem que sea su pareja para toda la vida…¿Aceptará Sanem está inesperada proposición? ¿Logrará alguien interponerse entre el amor de Sanem y Can?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

La madre de Can finalmente ha regresado. Luego de vivir durante años alejada de su familia, la madre de Can, Huma, está nuevamente en la ciudad y ahora dispuesta a recuperar la confianza de sus hijos Can y Emre. Sin embargo su primer encuentro con Sanem resultó desastroso y marcará el inicio de una accidentada relación entre ambas.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.