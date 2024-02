Sanem y Can, Novela Turca Cap 55: Sanem no tendrá una buena relación con la madre de Can

¡Su llegada promete cambiarlo todo! La madre de Can finalmente ha regresado. Luego de vivir durante años alejada de su familia, la madre de Can, Huma, está nuevamente en la ciudad y ahora dispuesta a recuperar la confianza de sus hijos Can y Emre. Sin embargo, esto no será nada fácil. Su primer encuentro con Sanem resultará desastroso y marcará el inicio de una accidentada relación entre ambas.

Huma no soportará que Sanem sea la nueva directora creativa de la agencia de sus hijos, sino también que ella sea la actual pareja de su hijo. Por lo tanto, Huma intentará hacer de todo para separar a Can y Sanem cuanto antes…. ¿Lograrán Sanem y Can enfrentar con éxito este nuevo gran obstáculo en su relación?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Can se encontró en grandes problemas. El personaje fue enviado a la cárcel, luego de ser denunciado por agresión física por Fabri. Pero Sanem no se quedó tranquila hasta sacar de prisión a su novio; por ello, lo arriesgó todo y le entregó la fórmula de su perfume a Fabri a cambio de la libertad de Can.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.