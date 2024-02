Sanem y Can, Novela Turca Cap 53: Can podría ir preso a causa de las amenazas de Fabri

¡Grandes descubrimientos están por cambiarlo todo! La noticia del romance entre Sanem y Can ya es pública, trayendo grandes consecuencias para la familia de Sanem. Sin embargo, la situación se complicará aún más cuando el padre de Sanem descubra que Can no tiene planes de matrimonio en el corto plazo. Una decisión que dejará al padre de Sanem completamente devastado. Sanem intentará explicarle toda la verdad a su padre, pero podría ser demasiado tarde.

Por otra parte, el plan de Can para recuperar el control total de la agencia de su padre se saldrá de control. Las provocaciones de Fabri le harán perder la cabeza a Can y este podría terminar yendo a prisión…. ¿Será posible que Can termine encarcelado?

¿Qué pasó en el episodio 52 de “Sanem y Can”?

Emre decidió terminar con Leyla. Para enfrentar este golpe devastador, la hermana de Sanem intentó buscar consuelo en su mejor amigo Osman, alimentando así los celos de Emre. Pese a las amenazas de la malvada Aylin, Emre no cedió más a sus chantajes e hizo hasta lo imposible para poder recuperar el amor de Leyla aunque todo podría ser demasiado tarde.

